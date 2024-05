Calciomercato Lazio, aumenta la concorrenza per Dorgu: un TOP CLUB si muove! I dettagli

Calciomercato Lazio, Dorgu resta nel mirino ma la concorrenza per l’esterno del Lecce aumenta: c’è la Juve in pressing

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Lazio continua a seguire con grande attenzione Dorgu, esterno del Lecce rivelazione del campionato di Serie A.

Fabiani sta lavorando per cercare di portare il ragazzo a Formello in estate ma il DS deve fare i conti con la forte concorrenza della Juve: Giuntoli lo vorrebbe infatti come sostituto di Filip Kostic, destinato all’addio al termine dell’attuale stagione.