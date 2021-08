Calciomercato Lazio, si lavora sulle uscite: Caicedo e non solo

Non solo calciomercato in entrata: la Lazio pensa anche a sfoltire la rosa: tre i nomi che sembrano vicini alla cessione

In casa Lazio tiene banco il calciomercato. E la dirigenza capitolina non può non pensare anche a sfoltire la rosa. Sembrano essere tre i nomi vicini all’addio

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il primo nella lista del mercato in uscita è Caicedo. L’attaccante sarebbe finito nel mirino del Genoa, ma non sarebbe convinto della destinazione. Per di più il giocatore potrebbe liberarsi a zero la prossima estate e scegliere una meta come gli Emirati Arabi.I liguri però starebbero pensando anche a Momo Fares. L’esterno biancoceleste avrebbe detto di sì e l’operazione potrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto fissato a 5-6 milioni. Occhi puntati pure su Denis Vavro. Su di lui sarebbe piombato l’Almeria, ma un trasferimento in Italia permetterebbe alla Lazio di usufruire dei benefici fiscali del Decreto Crescita.