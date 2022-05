Calciomercato Lazio, Pedullà: «Il discorso Caputo sarà approfondito»

La Lazio sfiderà anche Caputo: la società tornerà a parlare dell’attaccante, in futuro. A Sarri piace come vice Immobile

Una notte per l’Europa e per il calciomercato. La Lazio accoglie la Sampdoria all’Olimpico, gara che non solo le darà la possibilità di consolidare la classifica, ma anche di vedere Caputo da vicino.

Le voci di un interesse per l’attaccante circolano da tempo e Alfredo Pedullà ha rivelato che si approfondirà la questione in un futuro dialogo più grande.