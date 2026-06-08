Calciomercato Lazio, Cancellieri verso l’addio: c’è l’interesse di tre squadre italiane

Calciomercato Lazio, resta in stallo il rinnovo di Cancellieri: tre squadre di Serie A monitorano la situazione del classe 2002

Il mercato estivo della Serie A entra subito nel vivo, accendendo i riflettori su uno dei profili italiani più ambiti per la corsia offensiva. Matteo Cancellieri potrebbe infatti lasciare la Lazio nelle prossime settimane, diventando un pezzo pregiato della sessione di trasferimenti.

Come svelato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira tramite un post sul proprio profilo ufficiale X, ben tre club della massima serie avrebbero già manifestato un concreto interesse per l’ala capitolina. Si tratta di Fiorentina, Torino e Parma, pronte a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni del classe 2002.

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Il futuro di Cancellieri lontano da Roma

I biancocelesti sono aperti alla cessione. L’esterno d’attacco cerca una piazza in cui potersi esprimere con maggiore continuità e centralità nel progetto tecnico. La Fiorentina valuta un innesto di gamba per il proprio tridente, il Torino cerca profili imprevedibili per la trequarti e il Parma (club in cui il giocatore ha militato in passato) sogna un ritorno di fiamma per consolidare la propria fase offensiva.

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I numeri stagionali di Cancellieri in maglia biancoceleste

Nonostante le rotazioni a Formello, il talento ha saputo ritagliarsi il suo spazio. Nell’ultima stagione di Serie A, Cancellieri ha collezionato 30 presenze complessive, accumulando ben 1.730 minuti sul terreno di gioco. Schierato nell’undici titolare in 21 occasioni, l’esterno ha messo a referto 4 gol e servito 1 assist, dimostrando un’ottima propensione al tiro (41 conclusioni totali) e un’efficacia difensiva di livello, con 94 azioni di ripiegamento portate a termine con successo.