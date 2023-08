Calciomercato Lazio, Berardi assente all’amichevole col Wolfsburg. Il motivo. Ecco cosa c’è dietro l’assenza dell’attaccante

Domenico Berardi, nome accostato più volte alla Lazio, in questi giorni si sta allenando regolarmente, tre giorni fa disputò l’intera partita in amichevole contro il Parma. Oggi invece non è neanche in panchina per il test col il Wolfsburg.

La motivazione non è da ricercare nel mercato o negli infortuni, secondo Sassuolonews.com: ma si tratterebbe solo di semplice riposo concessogli da Alessio Dionisi, anche in vista del debutto ufficiale in Coppa Italia in vista tra pochi giorni.