Calciomercato Lazio, Belahyane in pole per il centrocampo: Lotito ha incontrato l’agente

Calciomercato Lazio, il presidente del Verona concede la priorità ai biancocelesti. Belahyane potrebbe tornare alla corte di Baroni

Il calciomercato Lazio vuole regalare un nuovo centrocampista a Marco Baroni e la sessione di gennaio è dietro l’angolo. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il favorito è Reda Belahyane, classe 2004 del Verona.

Secondo il quotidiano, ieri mattina c’è stato un incontro a Formello tra l’agente del calciatore e Claudio Lotito. Inoltre, come per l’operazione Noslin, Setti concederebbe alla Lazio una corsia preferenziale grazie ai buoni rapporti con il presidente biancoceleste. Belahyane è under 22 e non ci sarebbero problemi ad inserirlo in lista, ma è da capire se il Verona è disposto a privarsene a gennaio.