Lazio, Fabiani avverte tutti i giocatori a scadenza: è cambiato tutto

Angelo Fabiani, DS della Lazio, ha mandato un avviso a tutti i calciatori biancocelesti in scadenza: ecco come stanno le cose

Durante l’intervista ai canali ufficiali della Lazio, Angelo Fabiani ha lanciato un monito ai calciatori biancocelesti in scadenza di contratto:

«A fine stagione ci sono le pagelle, io non penso che un professionista a certi livelli si possa permettere delle debolezze o sentirsi appagato. Se così dovesse essere, verrà fuori quel metodo un po più del bisturi. Oggi non ci sono queste avvisaglie. Malumori? Facciamo che io i bravi ragazzi li voglio come avversari, quando nello spogliatoio c’è un dibattito o una critica costruttiva io li preferisco. Luis Alberto e il rinnovo? Partiamo dal presupposto che esistono due tipi di calcio: quello giocato e quello mediatico. Io mi occupo di quello giocato, anche se poi se mi avventuro ci sguazzo anche in quello mediatico. Paradossalmente uno a scadenza si deve riconquistare la pagnotta e dovrebbe offrire performance superiore, sono situazioni di contorno che non trovano riscontro. Un rinnovo di contratto non è dato per statuto, lo si concerta tra le parti e non per questo se non dovesse accadere un professionista che si ritiene tale possa venire meno all’impegno. Questo non è il caso della Lazio, da quando sono qui non ho mai sentito nessuno lamentarsi e figuriamoci in un momento così particolare. Ho letto del nostro capitano, Ciro Immobile. Lui quello che ha sempre fatto trasparire è di rimanere alla Lazio e avere un ruolo dopo il calcio giocato, può dare ancora tanto a questa società che ha conseguito meriti è anche per lui. Adesso sentire gli Emirati Arabi, fa parte del calcio mediatico che a volte dovrebbe prestare attenzione perché potrebbe mettere di malumore il professionista che non è altro che un uomo con una famiglia. Bisognerebbe essere più sensibili su alcuni temi. Quando scende in campo davanti a 60mila spettatori subisce uno stress, bisogna avere rispetto di lui quando le cose non vanno bene. Ciro è un uomo straordinario, ama la maglia della Lazio e questa società. Mi dispiace leggere situazioni che infieriscono, a volte verificare una notizia con i diretti interessati sarebbe molto meglio piuttosto che affidarsi a quello che dicono i procuratori. oggi ci sono minimo 5 società che devi mettere d’accordo e ognuna di loro tira l’acqua al proprio mulino e a volte si fanno veicolare delle notizie false e che questi giocatori quando vanno avanti restano increduli. Poiché so sempre dove va a dormire la lepre, so perché fanno queste cose e chi le fa. Se la Lazio è ambita non vedo il perché questi a un certo punto debbano invertire la rotta, ci sono interessi che vanno al di là della loro volontà. Nei colloqui con Ciro e altri, nessuno ha manifestato la voglia di lasciare la Lazio. A volte presi dalla rabbia possono dire cose, ma un conto è ciò che si dice e un conto ciò che si pensa. Immobile pensa di restare alla Lazio, di esserne capitano e di dare ancora tanto».