Lloris-Lazio, oggi la risposta definitiva: alternativa pronta. Ecco cosa filtra

Calciomercato Lazio, si riapre a sorpresa la pista Lloris: oggi la risposta definitiva del portiere dopo i contatti di ieri

Nella giornata di ieri, un pò a sorpresa, si è riaperta la trattativa tra la Lazio e Hugo Lloris, portiere francese 37enne in uscita dal Tottenham.

Una decisione definitiva da parte dell’estremo difensore, che deve accettare il ruolo di secondo dietro Provedel, arriverà nella giornata di oggi con Lotito in forte pressing, convinto che alzare la competitività del reparto giovi anche allo stesso ex Spezia. In caso di definitiva fumata nera a Formello sbarcherà Sepe con il quale c’è già l’accordo per un triennale con la Salernitana che lo libererebbe gratis.