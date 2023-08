Calciomercato Lazio, Bonucci last minute: Lotito prepara l’assalto finale. Tutti i dettagli

Calciomercato Lazio, Lotito pianifica l’ultimo colpo: contatti serrati con Bonucci. Sarri quasi convinto sul difensore

Come riportato dal Corriere dello Sport, Claudio Lotito sta pianificando l’ultimo colpo del calciomercato Lazio: Leonardo Bonucci.

Il patron ha quasi vinto del tutto le resistenze di Maurizio Sarri: il tecnico si sta convincendo che al netto dei presunti equilibri di spogliatoio, una figura come quella del classe ’87 possa alzare il livello del gruppo. La Juve è pronta a liberarlo gratis e a partecipare al pagamento dell’ingaggio. Lotito è pronto a mettere sul piatto un contratto di un anno con opzione per la stagione successiva in caso di qualificazione in Champions. Per Bonucci, a dispetto degli interessi di Genoa e Union Berlino e del paventato inserimento della Roma, la Lazio resta la primissima scelta.