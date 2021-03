Calciomercato Lazio, in Argentina sono sicuri: piace Santos Borrè

In Argentina si rincorrono le voci secondo le quali la Lazio avrebbe messo gli occhi sull’attaccante del River Plate, Santos Borrè

La Lazio è concentrata sul campo e sull’obiettivo quarto posto, che molto dirà sul futuro sia di Inzaghi che del mercato biancoceleste in vista della prossima stagione. È chiaro che il budget a disposizione di Igli Tare dipenderà dalla qualificazione in Champions League, ma i biancocelesti sembrano già aver avviato dei sondaggi per la Lazio che verrà.

Tra questi spunta il nome di Santos Borrè, attaccante del River Plate, che secondo TNT Sports sarebbe finito nel mirino della prima squadra della capitale. Due gli ostacoli: lo status di extracomunitario, e la volontà del ragazzo di far monetizzare i Millionarios dalla sua cessione. Per questo si parla di un rinnovo imminente, con la promessa di liberare il giocatore di fronte a una cospicua offerta.