Calciomercato Lazio, Lotito fa SOGNARE i tifosi: «Porterò LUI a Formello!». RIVELAZIONE da non credere

Calciomercato Lazio, Claudio Lotito, presidente del club biancoceleste, ha annunciato l’arrivo di un forte classe 2005

Tramite le colonne de Il Messaggero, Claudio Lotito ha fatto un preciso annuncio relativo al calciomercato Lazio in entrata: «Prenderò un classe 2005 forte». Prendendo per buone le parole del patron, sono tre le opzioni da tenere in considerazione.

Fernandez-Pardo, Jobe Bellingham e lo stesso Vitor Roque, accostato qualche settimana fa come ‘sostituto’ di Greenwood. Decisione definitiva entro i primi 15 giorni di agosto: Lotito prepara il colpo.