Calciomercato Lazio, un altro giocatore FUORI dal progetto: per lui futuro in Brasile. Ultime

Calciomercato Lazio, un altro giocatore è stato messo fuori dal progetto: per lui si prevede un futuro in Brasile. Le ultime novità

Stando a quanto spiegato da Tmw, il calciomercato Lazio è in cerca di una sistemazione anche per il brasiliano André Anderson, altro giocatore che non rientra nei piani di Baroni.

Come appreso da Lazionews24, la Salernitana aveva provato ad inserire il giocatore nell’affare Dia come contropartita, ma ora il suo futuro potrebbe riportarlo a giocare presto in Brasile.