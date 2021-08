Calciomercato Lazio, è caccia alle ali: tutti i nomi sul taccuino

La Lazio è alla ricerca di almeno due ali da regalare a Maurizio Sarri: ecco tutti i nomi sul taccuino biancoceleste

A.A.A. cercasi ali. Questo è il cartello idealmente appeso in casa Lazio. I biancocelesti sono infatti alla ricerca di almeno due esterni offensivi da regalare a Maurizio Sarri. Il nome nuovo pare essere quello di Coutinho, ma sul taccuino del ds Tare i profili sarebbero davvero tanti.

Sfumata definitivamente l’idea Brandt, la pista più calda negli ultimi giorni, come ricordato da Il Corriere dello Sport, sembrava essere quella di Kostic, ma per acquistare il giocatore dell’Eintracht dovrebbe saltare l’affare Kamenovic. Tutto infatti si lega agli slot per gli extracomunitari. Interesserebbero anche i profili di Januzaj e Brekalo, ma, come Shaqiri, sarebbero sullo sfondo. Insomma, non resta che attendere quel che accadrà.