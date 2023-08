Calciomercato Lazio, Akpa Akpro ai saluti: pronta una nuova avventura per il centrocampista biancoceleste

Sarà probabilmente destinato a salutare Akpa Akpro, centrocampista della Lazio, ormai lontano dal progetto tecnico di mister Sarri.

Come scrive il Corriere dello Sport, c’è ottimismo per quanto riguarda la situazione dell’ivoriano: l’Empoli è interessato al giocatore, lui ha aperto al ritorno in Toscana, ma ci sono anche le ipotesi Verona e Tolosa.