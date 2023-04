Calciomercato Lazio, intrigo Retegui: cosa sta succedendo

Calciomercato Lazio, forte concorrenza dell’Inter per Retegui: Lotito rischia la beffa dopo averlo seguito prima di tutti

Il calciomercato Lazio potrebbe subire un’importante beffa per quanto riguarda Mateo Retegui, potenziale vice Immobile per la prossima stagione.

Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, dopo averne valutato l’acquisto già a gennaio scorso prima dell’esplosione in Nazionale, Lotito, che aveva fatto seguire l’attaccante per primo già a dicembre, potrebbe subire il clamoroso sorpasso dell’Inter che sta cercando di sbaragliare la concorrenza. La valutazione è di almeno 15 milioni di euro.