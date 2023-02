Calciomercato Lazio: l’Ag. di Parisi: «Sta completando il suo percorso, per me è già da big». Le parole dell’agente del difensore dell’Empoli

Intervistato da Radio Marte Mario Giuffredi, agente del giocatore dell’Empoli, Fabiano Parisi, ha parlato del futuro del giovane classe 2000. Il giocatore azzurro negli scorsi mesi è stato nel mirino anche della Lazio. Ecco cosa ha detto l’agente:

PAROLE– «Per me è ed era già pronto per giocare in una grande squadra ed ha avuto tante richieste già l’estate scorsa. Sta completando il suo percorso, per me è già da big»