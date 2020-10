Calciomercato Lazio, per Adekanye e Durmisi c’è il Cadice. A. Anderson e Adamonis verso Salerno

Calciomercato Lazio, fermento per le operazioni in uscita: da Adekanye ad A. Anderson

Ultime ore di calciomercato per la Lazio. Se le operazioni in entrata sembrano chiuse, in uscita c’è ancora un bel da fare. Tanti gli esuberi da piazzare per il ds Tare e la corsia preferenziale sembra essere quella che porta a Salerno. Andrè Anderson sembra vicino al ritorno in granata, così come Adamonis, seguiti da Di Gennaro. Il centrocampista è da tempo fuori dalle logiche di Inzaghi e il club dovrà trovargli una nuova piazza.

In partenza anche Adekanye, Durmisi e Lukaku. Per i primi due c’è il Cadice e le prossime ore saranno fondamentali per capire quale sarà il loro futuro; per il terzino, invece, non ci sono squadre candidate.