Maximiano-Lazio, è finita: nuova squadra e formula del trasferimento

Calciomercato Lazio, Maximiano ad un passo dall’addio: trattativa ai dettagli con il Rajo Vallecano per un prestito con diritto di riscatto

Luis Maximiano si appresta a lasciare la Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport edizione romana infatti, il portiere è ad un passo dal Rayo Vallecano: nonostante la convocazione per il ritiro di Auronzo, il portiere aspetta solo il via libera per tornare in Spagna.

La formula del trasferimento è quella di un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro.