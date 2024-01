Calciomercato Lazio, colpo per la Primavera: in arrivo il classe 2004. I dettagli

Calciomercato Lazio, ecco il colpo per la Primavera del club biancoceleste: in arrivo in classe 2004. Tutti i dettagli

Nuovo colpo in entrata per il calciomercato Lazio, che è pronto a regalare un nuovo rinforzo alla Primavera di mister Sanderra. In arrivo l’attaccante classe 2004 Souleymane Kone, che arriverà dal Sorrento.

Operazione in prestito con diritto di riscatto e arrivo previsto per questi giorni. Un’operazione definita in poco tempo, grazie anche all’aiuto del procuratore del ragazzo.