Calciomercato Lazio, «Acerbi sul futuro: Non so dove sarò» Le parole del centrale nerazzurro

Nella conferenza stampa pre finali di Nations League, Francesco Acerbi, centrale dell’Inter, ma di proprietà ancora della Lazio, ha espresso il suo punto sul futuro.

LE PAROLE- «Io gli obiettivi di vincere le Coppe sì e no… Il mio obiettivo unico è che quando finirò di giocare a calcio potrò dire di aver dato tutto per ciò che rappresento io. Non so tra un anno dove sarò, tra sei giorni dove sarò… Tra due settimane non lo so. Non so dove sarò, due ore prima della fine del mercato dissi no a Inzaghi e poi sono andato. La strada più giusta sarà quella migliore per me stesso, poi a fine carriera tirerò una linea. La finale di Champions non era programmata, do tutto»