Calciomercato Lazio, accordo raggiunto per Kamada: domani le visite mediche. Tutti i dettagli. Mancano solo i passaggi formali prima della fumata bianca definitiva

Mancavano solo i passaggi formali prima della fumata bianca definitiva. Raggiunto l’accordo tra Kamada e la Lazio: il giocatore firmerà per due anni più uno opzionale e guadagnerà tre milioni più bonus. Il giocatore sbarcherà a Roma in queste ore, domani mattina si sottoporrà alle visite mediche di rito in Paideia. L’ultimo step prima del nero su bianco e dell’annuncio.