Calciomercato, in Romania si parla solo di Hagi: ma l’opinione è divisa

Calciomercato, Hagi è nel mirino dei biancocelesti ma in Romania non tutti lo considerano un giovane talento

Ianis Hagi è uno dei giocatori che già da qualche tempo ruotano in orbita Lazio. Il calciatore, figlio d’arte, piace moltissimo a Tare e non è detto che quando si aprirà il mercato non si potrà fare un tentativo. In Romania però si dividono tra chi pensa che Hagi sia davvero un talento e chi invece ritiene sia troppo incostante.

Florin Raducioiu, ex calciatore anche di Milan e Brescia, ai microfoni di Radio Musica Television ha detto la sua in merito considerandolo un calciatore non ancora pronto per un’esperienza nella Lazio da protagonista. Di diverso avviso invece Marius Sumudica, tecnico del Gaziantep, ai microfoni di Digi Sport lo considera un giocatore speciale, migliore anche del padre.