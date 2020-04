Calciomercato, è sempre derby: anche la Roma su Lovren e Pedro

Calciomercato, Lovren e Pedro non piacciono solo alla Lazio. Anche la Roma segue i due giocatori: derby di mercato?

Lazio–Roma non solo sul campo. Le due squadre della Capitale hanno nel mirino gli stessi obiettivi, per la prossima campagna acquisti. Lovren e Pedro non sono solo sul taccuino del ds Tare: due colpi di mercato che fanno gola anche sull’altra sponda del Tevere, quella giallorossa.

Come riferisce il Corriere dello Sport, Petrachi – chiamato a rimpiazzare i possibili partenti Smalling e Mkhitaryan – avrebbe già saggiato il terreno per i due giocatori. Derby di mercato?