Calciomercato Lazio, quante pretendenti per Lovren

Calciomercato, Lovren non piace solo alla Lazio: mezza Premier League segue il difensore del Liverpool

Lovren per il futuro della Lazio. È l’idea che da settimane gravita attorno al mondo biancoceleste, un nome di un certo appeal: esperienza internazionale, vice campione del mondo e il contratto in scadenza nel 2021. Il giocatore è scivolato ai margini delle gerarchie del Liverpool e ora è in cerca di una nuova piazza per rilanciarsi: la Roma biancoceleste sarebbe la meta perfetta.

Come riportato da TeamTalk, però, il fascino di Lovren avrebbe attirato le attenzioni anche di Arsenal, Tottenham, Crystal Palace e West Ham. Mezza Premier League lo corteggia e la decisione spetterà al giocatore, anche se la Lazio potrà garantirgli sia il palco della Champions League che un ruolo da protagonista.