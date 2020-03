Calciomercato Lazio, non solo Giroud anche Pedro nel mirino

Calciomercato Lazio, i biancocelesti sono sempre più convinti di volere Giroud ma non solo: ecco l’altro giocatore nel mirino

La Lazio sta lavorando sodo in questo periodo di stop al campionato per preparare al meglio quella che sarà la prossima stagione. I nomi sul taccuino di Tare sono molti e tra i tanti c’è quello di Giroud che la Lazio voleva già fortemente a gennaio. Oltre all’attaccante c’è anche un altro giocatore del Chelsea nel mirino.

Come riporta La Gazzetta dello Sport i biancocelesti infatti vorrebbero portare a Roma anche Pedro. Il giocatore ha il contratto in scadenza e dal punto di vista dell’esperienza potrebbe far comodo alla squadra di Inzaghi. L’idea sarebbe quella di un contratto di 3/4 anni con un un ingaggio leggermente ridotto rispetto all’attuale di 5 milioni.