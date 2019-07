Calciomercato, dal Portogallo: i dettagli sul trasferimento di Pedro Neto

Pedro Neto ad un passo dal Benfica. Mentre il giovane si avvicina al ritorno in patria, in Portogallo emergono dettagli sull’operazione

Fumata bianca: Pedro Neto vestirà la maglia del Benfica. L’operazione si è conclusa, stando a quanto riportato dal giornalista portoghese di Tvi, che ha inoltre arricchito la notizia del trasferimento con altri dettagli. Il primo è quello che riguarda Bruno Jordão. Il giovane non è infatti coinvolto nello stesso affare del compagno di squadra, per il suo trasferimento i dettagli saranno definiti nei prossimi giorni. L’altra curiosità è che la Lazio non ha ancora girato al Braga i soldi dell’acquisto dei due talenti, ma questi non saranno dati direttamente dal Benfica: comunque dovranno passare per le mani di Lotito.