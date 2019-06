Lazio, Neto sul futuro: «Benfica? Sarebbe importante per me, ma…»

Il futuro di Pedro Neto è in bilico, ma sembra sempre più lontano da Roma: la trattativa con il Benfica potrebbe riportarlo in Portogallo

La trattativa con il Benfica sembra ad un passo dalla conclusione. Pedro Neto è pronto a lasciare la Lazio per tornare in Portogallo, dopo due anni di panchina e qualche scampolo di partita. Un talento che è pronto ad esplodere ma che, con tutta probabilità, lo farà lontano da Roma. Il giocatore è sereno e pronto ad iniziare una nuova avventura, come dichiarato in un’intervista rilasciata al quotidiano lusitano O Jogo: «È chiaro che un passaggio al Benfica sarebbe una cosa importante per me, ma è ancora tutto da vedere. Devo ancora capire quale sarà il mio futuro e al momento non so nulla».