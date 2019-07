Lazio, nuova amichevole in Germania: i dettagli

La Lazio incontrerà il Paderborn alla Benteler Arena. L’amichevole si disputerà sul campo tedesco, il 3 agosto, alle ore 16

Continua ad aggiornarsi il calendario della Lazio. Nuovi appuntamenti per preparare la stagione che verrà, come quello del 3 agosto contro il Paderborn, in Germania.

Un test sul campo per inaugurare la preparazione estiva di Marienfeld, le due squadre si incontreranno alla Benteler Arena – di Paderborn appunto – alle ore 16. I tedeschi militano in Bundesliga da un anno, dopo la doppia promozione: un salto dalla terza categoria alla massima serie.

Dalle ore 9 di domani fino a mercoledì 3 luglio, i biglietti saranno in vendita sul sito Scp07.de.

(QUI le info per i tagliandi)