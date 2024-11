Calciomercato, per Cherki una clamorosa ipotesi: potrebbe aiutare la Lazio?

Calciomercato che entrerà nel vivo tra poco più di un mese. Tra i nomi più chiacchierati c’è Cherki viste le gravi difficoltà finanziarie del Lione

Un nome accostato alla Lazio nell’ultima sessione di calciomercato è stato quello di Rayan Cherki. Talento di proprietà del Lione che potrebbe diventare un occasione tra gennaio e giugno viste le gravi difficoltà economiche del club francese. Sul classe 2003 si sono posati gli occhi di diverse top società europee. Per i biancocelesti potrebbe essere quindi piuttosto difficile partecipare alla corsa per il giocatore.

C’è però una notizia che potrebbe aprire scenari inaspettati per le squadre di Serie A. Infatti, stando a quanto riportato da RMC Sport, la FIGC vorrebbe provare a dare la cittadinanza italiana al calciatore. Nato in Francia, con nonno pugliese, non ha ancora esordito con la Nazionale maggiore francese. La nazionalità italiana potrebbe agevolare alcuni discorsi legati alle liste.