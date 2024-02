Calcio in lutto, la Roma piange la scomparsa di Giacomo Losi: aveva 88 anni

Calcio in Lutto, la Roma piange la scomparsa dello storico ex calciatore capitolino Losi che è deceduto ad 88 anni

La serata di ieri è stata traumatica per la Roma e per il mondo del calcio, visto che a 88 anni è venuto a mancare Giacomo Losi meglio conosciuto dai tifosi della squadra giallorossa come “Core de Roma”.

L’ex bandiera capitolina, ha collezionato 386 presenze in giallorosso dietro solo a Totti e De Rossi ed ha vinto una Coppa Italia e una Coppa delle Fiere. La redazione di Lazionews24 porge le proprie condoglianze alla famiglia.