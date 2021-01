Calcio estero, dalla crisi Liverpool al futuro di Zidane: le news del 22 gennaio

Tutte le notizie di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Continua la crisi del Liverpool in Premier League. La squadra di Klopp cade in casa al cospetto del modesto Burnley, perdendo ad ‘Anfield’ dopo 68 risultati utili consecutivi in campionato. I ‘Reds’ non andavano ko tra le mura amiche dall’aprile 2017, trafitti dalla rete su rigore nel finale di Barnes. Il Liverpool perde così contatto dalla vetta: i campioni d’Inghilterra scivolano al quarto posto in classifica, a 6 punti dalla capolista Manchester United.

Sul mercato, intanto, stando al Daily Mail il Liverpool sogna due nomi per la prossima stagione oltre al baby Musiala. Si tratta dell’interista Nicolò Barella e di David Alaba, quest’ultimo che lascerà a parametro zero il Bayern Monaco a giugno e vicino all’accordo con il Real Madrid.