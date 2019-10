Cairo: «Mazzarri grande allenatore. Stasera vogliamo fare bene»

Dura contestazione da parte del pubblico granata nei confronti di Mazzarri, le parole del presidente Urbano Cairo

Il Torino sta vivendo un momento difficile soprattutto per la contestazione che riguarda l’allenatore Walter Mazzarri. In sua difesa è sceso in campo Urbano Cairo che ha così commentato a margine della presentazione della Generali Milano Marathon.

«Mazzarri non ha bisogno di essere difeso, è un grande allenatore. L’anno scorso abbiamo fatto un ottimo campionato arrivando settimi, ora bisogna lasciare lavorare la squadra, i risultati arriveranno. Abbiamo tutti l’obiettivo di fare bene stasera con la Lazio, poi nel derby e nel resto del campionato. L’importante per uscire da questo momento di pochi punti fatti è quello di essere squadra, pensare più al noi che alle cose personali».