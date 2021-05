Cairo insiste: «Immobile un pupillo per me, ma non è leale buttarsi...»

Nuove dichiarazioni di Urbano Cairo, dopo il messaggio pubblicato ieri su Instagram contro Immobile

Urbano Cairo continua a gettare benzina sul fuoco. Con le ultime dichiarazioni rilasciate per Adnkronos, ha ritrattato in parte le esternazioni di ieri sera:

«Quella di ieri era una partita con livelli di tensione molto molto alti, come s’è visto, e per noi era molto importante. Per me il fatto che si giochi con il sangue agli occhi va benissimo, fa parte dell’agonismo: si fa così, e la Lazio ha onorato il campionato».

«Ma non è leale buttarsi per cercare un rigore quando non c’è, questo non si fa. Ho avuto Immobile come giocatore, gli ero e gli sono molto affezionato, per me è un pupillo e l’ho sempre portato in palmo di mano. Per me finisce qui, farò il tifo per Immobile agli Europei, gli auguro di segnare tanti gol e il meglio per lui e la sua famiglia».