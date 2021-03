Caicedo graffia Inzaghi: «Per il mister i titolari sono altri»

Le parole di Felipe Caicedo al termine del match contro il Crotone, riprese da La Gazzetta dello Sport. Spunta una frecciata verso Inzaghi

Felipe Caicedo ha deciso il match contro il Crotone grazie a una zampata a pochi minuti dal gong. Un ritorno al gol per l’ecuadoriano, a secco dal 10 gennaio a Parma, anche a causa della fascite plantare che l’ha tenuto ai box per diverse settimane.

Come riporta La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, non sono mancate le frecciatine del Panterone all’indirizzo di Simone Inzaghi, reo di non aver schierato l’attaccante dal primo minuto nelle ultime partite: «Non è stato solo merito mio segnare. Ho avuto la fortuna di trovare il pallone in area e ho calciato verso la porta. Questa è una vittoria importante dopo diverse sconfitte. Il mister ha deciso che i titolari sono altri, ma io lavoro a testa bassa per ritagliarmi il mio spazio».