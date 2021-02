Caicedo carica sui social: «Mentalità positiva» – FOTO

Felipe Caicedo ha caricato sui social alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Il post dell’attaccante

Felipe Caicedo è pronto. L’attaccante ecuadoriano ha postato due immagini su Twitter dell’allenamento della vigilia di Lazio-Bayern Monaco con una didascalia ben precisa: «Mentalità positiva».

Il Panterone non partirà titolare domani sera ma è pronto a dare il suo contributo – come sempre – quando sarà chiamato in causa.