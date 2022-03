Cagliari Lazio, Zaccagni festeggia la vittoria sui social FOTO

Cagliari-Lazio, anche Zaccagni si è unito ai festeggiamenti per la vittoria: ecco su Instagram il post per celebrare i tre punti

La vittoria sul Cagliari arriva senza troppa fatica. La Lazio – partita dopo partita – è sempre più dentro le logiche di mister Sarri e il gioco espresso sul campo è sicuramente frutto di mesi di grande lavoro.

Uno dei giocatori chiave del mister è senza dubbio Zaccagni: dopo il periodo di adattamento e qualche infortunio di troppo, è diventato una delle colonne della squadra. Nonostante non abbia giocato per intero il match dell’Unipol Domus, si è unito alla gioia social per i tre punti. Ecco il suo post su Instagram: