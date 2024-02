Cagliari Lazio, Ranieri: «Non possiamo competere con loro»

Cagliari-Lazio, Claudio Ranieri ha parlato in conferenza a due giorni dalla gara contro i biancocelesti di Sarri: le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla gara tra Cagliari e Lazio, Claudio Ranieri ha dichiarato:

LAZIO – «Non possiamo competere a livello tecnico, dovremmo avere tantissima voglia e morire su ogni palla giocata. Serve la gara perfetta per cercare non soccombere, poi con la fortuna possiamo vincere ma l’importante è non perdere come abbiamo sempre fatto contro le grandi. Sotto l’aspetto qualitativo la Lazio è più forte, servirà un buon mix tra qualità e chi raspa il campo. Gara di andata? «Insieme alla Juventus abbiamo fatto una buona partita, prenderemo spunto anche da quello. L’importante è non perdere, tranne la disattenzione di Hatzidiakos abbiamo fatto una buonissima gara anche in 10 contro 11».

