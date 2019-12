Cagliari Lazio, Sardegna Arena sold out: i numeri

Cagliari-Lazio è la gara che questa sera accenderà la Sardegna Arena: 16.000 tifosi sono attesi di cui 300 saranno biancocelesti

Monday night alla Sardegna Arena. C’è il pubblico delle grandi ocassioni e un match che, seppur inaspettato, è davvero «big». Cagliari-Lazio, novanta minuti validi per la Champions League: la quarta forza del campionato accoglie la terza in casa, un test probante per valutare il potenziale dei rossoblu. A fare da cornice al rettangolo verde 16.000 tifosi, di cui – come ricorda il Corriere dello Sport – 300 saranno biancocelesti.

Polverizzati tutti i biglietti disponibili, l’impianto si è riempito praticamente in 24 ore: l’entusiasmo è alle stelle, ora non serve che aspettare il fischio di inizio delle 20.45.

