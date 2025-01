Cagliari-Lazio, definita la telecronaca e il commento tecnico di Dazn

Cagliari-Lazio, alla vigilia della delicata trasferta sarda ecco chi saranno coloro che commenteranno il match per l’emittente streaming

Archiviata la sconfitta di ieri sera di Braga che comunque è ininfluente ai fini della qualificazione, per la Lazio è già tempo di proiettarsi al campionato, visto che la trasferta di lunedì a Cagliari è dietro l’angolo. Il match avverrà alle 20.45 e sarà fondamentale per i biancocelesti, anche per non perdere il terreno nella corsa ad un posto Champions. A trasmettere il match sarà Dazn e a raccontarlo sarà la coppia formata da Mancini e l’ex biancoceleste Dario Marcolin