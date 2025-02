Cagliari-Lazio, dove vedere la partita di campionato in tv e streaming

Cagliari-Lazio, alla vigilia della delicata trasferta con i sardi di Nicola ecco dove poter seguire il match di campionato in tv e streaming

Finalmente ci siamo l’attesa sta per finire, lunedì sera a Cagliari torna in campo la Lazio la quale ha come obiettivo quello di riscattare la sconfitta di domenica sera con la Fiorentina, per non perdere anche terreno dalla zona Champions. La partita verrà trasmessa da Dazn alle 20.45 e sarà commentata da Riccardo Mancini e dall’ex biancoceleste Dario Marcolin, ma non perdete l’appuntamento con la cronaca testuale su Lazionews24!