Cagliari Lazio, le strategie di Nicola per la sfida di lunedì sera: il punto sulla difesa

Cagliari Lazio, Davide Nicola al lavoro per la sfida di lunedì sera: i particolari sulle scelte in difesa dei sardi per la partita con i biancocelesti

Il Cagliari di Davide Nicola si prepara alla sfida contro la Lazio di Marco Baroni di lunedì sera e che chiuderà la 23ª giornata di campionato. Il tecnico rossoblù farà grosso affidamento all’estremo difensore Elia Caprile, uno dei migliori nelle ultime uscite, e al duo di difesa Yerry Mina-Sebastiano Luperto.

I due difensori non hanno vissuto una serata brillante contro il Torino, ma sono pronti a difendere la propria porta davanti al pubblico sardo in un match importantissimo per entrambe le compagini.