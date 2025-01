Cagliari Lazio, brutte notizie per Nicola: dovrà fare a meno di questo giocatore. Le ultime

Cagliari Lazio, il tecnico dei rossoblù non recupera il suo attaccante. Contro i biancocelesti non sarà a disposizione

Archiviata la sconfitta contro la Fiorentina, la prossima sfida in Serie A della Lazio sarà contro il Cagliari. Per l’occasione, come riportato da L’Unione Sarda, il tecnico rossoblù Davide Nicola dovrà fare a meno di un suo attaccante.

Infatti, Zito Luvumbo continua ad accusare un fastidio che gli impedisce di forzare e di allenarsi con il resto della squadra. Dunque, lunedì contro la squadra di Baroni non ci sarà.