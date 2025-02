Cagliari-Lazio, i precedenti tra Nicola e Baroni: il dato attuale

Cagliari-Lazio, alla vigilia della partita contro la formazione sarda ripercorriamo i precedenti fra i due tecnici: il dato

Archiviata la partita con il Braga che comunque non ha influito sul percorso in Europa League, per la Lazio è già tempo di proiettarsi con tutta se stessa al campionato, e alla sfida insidiosa che l’attende nella difficoltosa trasferta di Cagliari di Nicola. Oltre i calciatori, ad essere protagonisti saranno anche i due tecnici ossia Nicola e Baroni i quali si incroceranno per la 9°volta nella loro carriera e i precedenti sono i seguenti: 3 vittorie per il tecnico delle aquile, 2 vittorie per il sardo e ben 3 pareggi