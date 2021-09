Cagliari, Mazzarri pensa già alla sfida con la Lazio

Walter Mazzarri, appena arrivato al Cagliari, ha già messo la Lazio, sua prima avversaria in campionato, nel mirino

Poche parole e proclami e tanti fatti. Questo il succo delle prime dichiarazioni, rilasciate ai cronisti presenti a Elmas, rilasciate da Walter Mazzarri come allenatore del Cagliari.

Ieri è andato in scena il primo allenamento e sembra già chiaro che il mister dovrebbe puntare sul 3-5-2. Dunque contro i biancocelesti potrebbero trovare spazio Joao Pedro e Keita in avanti. In difesa occhio a Caceres. Attenzione anche ai quinti, che contro la Lazio potrebbero essere Zappa e Dalbert, con Nandez spostato in mediana.