Alla Sardegna Arena, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra Cagliari e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Il campionato della Lazio inizia con una vittoria. Tante le occasioni sprecate dai biancocelesti che hanno aperto le marcature con Lazzari, prima del costante assedio davanti alla porta di Cragno. Il Cagliari ha provato a rialzare la testa e cambiare l’inerzia del gioco con Simeone che, però, ha sprecato una palla gol clamorosa. Intelligenti i cambi di Inzaghi che ha saputo dare nuova energia al centrocampo con gli ingressi di Akpa Akpro ed Escalante. Bella prestazione anche per Marusic, che serve l’assist ad Immobile.

Sintesi Cagliari Lazio 0-2 MOVIOLA



92′ Corner Cagliari – Occasione per i rossoblu che però non sfruttano con Pavoletti che commette fallo in attacco

90′ Recupero – 4 i minuti designati

89′ Cambio per Inzaghi – Dentro Parolo e Cataldi, fuori Radu e Luis Alberto

87′ Sostituzione Cagliari – Fuori Lykogiannis, dentro Tripaldelli

79′ Triplo cambio Di Francesco – Entrano Pavoletti, Zappa e Despodov al posto di Sottil, Faragò e Simeone.

75′ Raddoppio Lazio – Discesa pazzesca di Marusic che infiamma la fascia e serve ad Immobile l’assist perfetto, il numero 17 non può far altro che scaricare in porta

70′ Cambi per i due tecnici – Di Francesca rileva Marin per Caligara; Inzaghi sceglie Caicedo ed Akpa Akpro al posto di Correa e Milinkovic

64′ Conclusione Milinkovic – Parte tutto dai piedi di Luis Alberto che recupera palla, serve Immobile che scarica per il serbo, Cragno salva il risultato

63′ Cambio Inzaghi – Fuori Leiva dentro Escalante

61′ Giallo Lazio – Ammonito Luca sLeiva per un fallo tattico su Sottil

51′ Giallo Marin – Fallo tattico del giocatore che ferma la ripartenza di Correa

48′ Brivido Simeone – Il Cagliari prova a pareggiare il risultato: Joao Pedra tira dalla trequarti, Strakosha respinge senza salvare la palla, aggancia Simeone che però calcia altissimo da posizione ravvicinata

45′ Di nuovo in campo – Le due squadre escono dal tunnel per i secondi 45 giri di orologio: formazioni invariate per entrambi gli allenatori

SECONDO TEMPO



45′ Fine primo tempo – Non c’è recupero

41′ Occasione Immobile – Cragno impedisce ancora una volta l’esultanza al numero 17

34′ Ancora Lazio – Non mollano gli ospiti, Immobile ci riprova dalla distanza: Cragno in due tempi

33′ Occasione Lazio – Duello fisico tra Milinkovic e Lykogiannis: il serbo riesce ad imporsi, ma non a trovare la rete, raccoglie palla Lazzari che crossa per Correa che colpisce di testa il palo, conclude Immobile sfruttando la respinta ma manda fuori

25′ Risposta rossoblu – Rialza la testa il Cagliari, ci prova Rog con un tiro non troppo impegnativo ma che diventa complicato per Strakosha: il portiere non trattiene la sfera e rimette in gioco, di fatto, i padroni di casa. Joao Pedro in fuorigioco, poi, conclude l’azione

18′ Dominio Lazio – La squadra di Inzaghi si è stanziata nella metà campo del Cagliari, Immobile tenta la conclusione con una mezza rovesciata, ma non trova la rete

13′ Ci prova Patric – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, raccoglie palla lo spagnolo e tenta il tiro dalla distanza: la palla però si spenge fuori dalla porta

10′ In campo – La Lazio è partita subito forte, sulle corsie laterali fa soffrire il Cagliari con la corsa di Lazzari e Marusic

3′ Gol Lazio – Lazzari, servito da Marusic dopo una serpentina tra la difesa rossoblu, sbuca sul secondo palo e sorprende Cragno

1′ Si parte – Squadre in campo, prima del fischio di inizio un minuto di raccoglimento in memoria di Daniele De Santis



Migliore in campo PAGELLE

Marusic

Cagliari-Lazio, tabellino 0-2

MARCATORI: 3′ Lazzari; 75′ Immobile

AMMONITI: 51′ Marin; 61′ Leiva

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.