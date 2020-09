MOVIOLA Cagliari Lazio: gli episodi chiave del match

Gli episodi chiave del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Cagliari Lazio

61′ Intervento in ritardo di Lucas Leiva su Sottil: giusto il cartellino giallo.

43′ Fallo pericoloso di Lucas Leiva al limite dell’area di rigore su Simeone. Contatto avvenuto fuori dall’area di rigore, giusto concedere calcio di punizione.

33′ Occasione Lazio vanificata dal palo. Massa ferma però per fuorigioco di Milinkovic-Savic, servito da Lazzari, in caduta dopo aver superato Cragno. Non sembra esserci calcio di rigore, corretta invece la chiamata di offside.

4′ Regolare la posizione di Adam Marusic sullo scatto che ha portato all’assist per il vantaggio biancoceleste firmato Manuel Lazzari.