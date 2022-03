Lazio, occhio alla bestia nera Joao Pedro: i numeri

In Cagliari-Lazio molti riflettori si accenderanno su Joao Pedro. Il motivo sono anche i suoi numeri con i biancocelesti

Non solo una sfida a distanza con Immobile in chiave Nazionale. In Cagliari-Lazio molti riflettori saranno accesi su Joao Pedro anche per i suoi numeri con i biancocelesti.

Infatti, come rivelato dalle statistiche della Lega Serie A, l’italo-brasiliano è andato a segno sia nella sua prima sia nella sua ultima sfida di Serie A contro i capitolini. La prima volta è stata e il 3 novembre 2014, quando è arrivato il suo primo centro in assoluto nel massimo campionato. L’ultima è stata la gara d’andata, ossia lo scorso 19 settembre 2021. Va detto però che, pur avendo affrontato la Lazio 11 volte, l’attaccante non ha mai ottenuto la vittoria: 2 pareggi e 9 sconfitte.