Cagliari Lazio, vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella regione Lazio! La decisione del Prefetto: i tifosi biancocelesti saltano la trasferta. Il motivo

Cagliari Lazio, vietata la vendita dei biglietti ai residente nella regione Lazio: non ci saranno i tifosi biancocelesti. Ecco il motivo

Per decisione del Prefetto di Cagliari, i tifosi della Lazio salteranno la trasferta in terra sarda del prossimo 3 febbraio. I motivi spiegati nel provvedimento.

IL PROVVEDIMENTO – In occasione dell’incontro di calcio “CAGLIARI – LAZIO” valido per la ventitreesima giornata del campionato di serie A, in programma per lunedì 3 febbraio 2025, alle ore 20:45 presso lo stadio UNIPOL DOMUS di Cagliari, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella regione Lazio. Il provvedimento è stato emesso dal Prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni sportive.