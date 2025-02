Cagliari Juve, Thiago Motta ha scelto l’undici per il sorpasso sulla Lazio: le formazioni ufficiali

Condividi via email

Cagliari Juve, ecco le formazioni ufficiali delle due squadre. Thiago Motta prova il sorpasso sulla Lazio

Questa sera la Juve proverà a battere il Cagliari per sorpassare la Lazio in classifica e per prendersi il quarto posto. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

CAGLIARI (4-5-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Felici; Piccoli. All. Nicola. A disp. Auseklis, Sherri, Coman, Viola, Prati, Marin, Jankto, Palomino, Pavoletti, Obert, Gaetano, Luvumbo.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie ,Yildiz, Vlahovic All. Thiago Motta. A disp. Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Rouhi, Douglas Luiz, Thuram, Nico Gonzalez, Mbangula, Kolo Muani.