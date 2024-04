Cagliari-Juve 2-2, i bianconeri rischiano il ko poi rimontano prima del ritorno con la Lazio

Cagliari Juve, termina in partita la sfida in Sardegna con i bianconeri che si proiettano alla gara con la Lazio con un pari in rimonta

Se per la Lazio l’attesa della Coppa Italia può considerarsi dolce vista la vittoria con il Genoa, per la Juve l’avvicinamento al match con i biancocelesti risulta essere turbolento. I bianconeri a Cagliari non vanno oltre il 2-2 grazie alle reti di Gaetano e Mina per i sardi su rigore entrambi, mentre Vlahovic e l’autorete di Dossena per la squadra di Allegri.